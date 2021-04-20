РИАМО - 20 апр. На дорогах столицы днем во вторник отмечаются пробки в 7 баллов из 10 возможных, сильные затруднения движения возникли на МКАД, ТТК и в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

На МКАД сильные пробки на пересечении с Новоегорьевским, Новорязанским, Ленинградским и Новорижским шоссе. Также заторы образовались практически по всей магистрали и особенно на юго-западе.

На Третьем транспортном кольце заторы образовались почти по всей магистрали и особенно на пересечении с Варшавским шоссе, Волгоградским проспектом и в Лефортовском тоннеле.

Садовое кольцо стоит в районе улицы Академика Сахарова и в Таганском районе.

К 18:00 пробки вырастут до 8 баллов, а к 20 часам заторы снизятся до 6 баллов.

Ранее автовладельцев Москвы призвали к осторожности на дорогах из-за усиления ветра до 17 м/с и дождя. В условиях непогоды нужно избегать резких маневров. Кроме того, при сильном ветре не стоит парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.