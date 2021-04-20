РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 20 апр. В Дзержинском к Международному дню памятников и исторических мест провели мероприятие, в ходе которого школьники узнали обо всех монументах и скульптурах округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Библиотеке — общественном центре имени Ярослава Смелякова состоялось мероприятие «История монумента». В рамках кружка юных эрудитов «Хочу все знать» ребятам рассказали об истории Дзержинского. В формате виртуальной экскурсии школьники прошлись по улицам округа, узнали, какие памятники здесь можно найти, и что они значат.

«Какие подвиги совершил Дмитрий Донской? Кто построил Николо-Угрешский монастырь? А почему город все-таки называется Дзержинский? Теперь школьники точно знают ответы на эти вопросы. Ребята узнали, какие подвиги совершали наши жители и какой вклад внесли в победу в Великой Отечественной войне. Они очень интересовалась историей Дзержинского, в конце нашей встречи задавали много вопросов», — сказала заведующая Библиотекой — общественным центром имени Ярослава Смелякова Маргарита Антонова.