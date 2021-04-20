РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. Жители Люберец могут получить бесплатные онлайн-консультации врачей через сервис «Облако здоровья», сообщает пресс-служба администрации округа.

Онлайн-консультации проводят специалисты ведущих федеральных центров России: ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России и ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

Консультации проводятся по следующим заболеваниям: врожденные и приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатия, нарушения ритма сердца, сочетанные патологии, сосудистые патологии у взрослых и детей, врожденные пороки развития у плода, аритмии у плода, онкологические заболевания во время беременности, онкологические заболевания женских половых органов, патология молочной железы, пороки развития матки и влагалища.

По итогам консультаций можно получить официальное заключение специалиста центра либо приглашение на очную консультацию.

Для получения консультации необходимо зарегистрироваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» по адресу; вложить необходимые медицинские документы-выписки из истории болезни из стационаров, ЭКГ, ЭХО КГ, а также результаты КТ, МРТ при наличии. Затем нужно отправить заявку на получение бесплатной онлайн-консультации и ожидать приглашения на конкретный день и время.

Требования к техническому оснащению: наличие компьютера с микрофоном и веб-камерой или мобильного телефона с установленным браузером Chrome. Для каждого устройства обязательно подключение к интернету (скорость не менее: для видео 2Мб/с, для аудио 512 кб/с).