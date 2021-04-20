РИАМО - 20 апр. В парках культуры и отдыха, а также развлекательных и торговых центрах Подмосковья начали проверять аттракционы, первые нарушения правил безопасной эксплуатации уже выявлены. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению правил безопасной эксплуатации аттракционов в Подмосковье проводятся круглогодично. В период активной эксплуатации проверка аттракционов проводится в усиленном режиме. Состоялись первые рейды перед летним сезоном. В результате выявлено 52 нарушения обязательных требований правил безопасной эксплуатации аттракционов», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что количество аттракционов, которое было зарегистрировано, составляет 463 единицы, из которых в фактической эксплуатации находится 450 аттракционов.

Воскресенский отметил, что 347 единиц аттракционной техники располагаются в парках.

Проверкой техники занимаются инспекторы управления Гостехнадзора Минсельхозпрода Подмосковья, а ее основные задачи проверки представляют собой соблюдение порядка регистрации, проведение техосмотра, получение допуска к эксплуатации, соблюдение правил эксплуатации в процессе использования.

К другим правилам относится мониторинг мест размещения новых аттракционов, среди которых передвижные, а также разъяснительная работа среди граждан Подмосковья по соблюдению правил безопасной эксплуатации при пользовании аттракционами.

Самое большое количество аттракционов находится в городских округах Мытищи, Богородский, Орехово-Зуевский, Домодедово и Химки.