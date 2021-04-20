РИАМО - 20 апр. В парках культуры и отдыха, а также развлекательных и торговых центрах Подмосковья начали проверять аттракционы, первые нарушения правил безопасной эксплуатации уже выявлены. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Он добавил, что количество аттракционов, которое было зарегистрировано, составляет 463 единицы, из которых в фактической эксплуатации находится 450 аттракционов.
Воскресенский отметил, что 347 единиц аттракционной техники располагаются в парках.
Проверкой техники занимаются инспекторы управления Гостехнадзора Минсельхозпрода Подмосковья, а ее основные задачи проверки представляют собой соблюдение порядка регистрации, проведение техосмотра, получение допуска к эксплуатации, соблюдение правил эксплуатации в процессе использования.
К другим правилам относится мониторинг мест размещения новых аттракционов, среди которых передвижные, а также разъяснительная работа среди граждан Подмосковья по соблюдению правил безопасной эксплуатации при пользовании аттракционами.
Самое большое количество аттракционов находится в городских округах Мытищи, Богородский, Орехово-Зуевский, Домодедово и Химки.
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