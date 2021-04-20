РИАМО - 20 апр. Порядка 1 тыс. рабочих мест создадут в распределительном центре «Северный», который в Солнечногорске открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с председателем и членом правления X5 Retail Group N.V. Игорем Шехтерманом и гендиректором торговой сети «Перекресток» Владиславом Курбатовым. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На текущий момент это один из самых современных складских комплексов компании X5 Retail Group, управляющей торговыми сетями «Перекресток», «Карусель» и «Пятерочка».

«Хочу поблагодарить все корпорации, компании, которые инвестируют в Подмосковье. Мы каждый год растем по количеству созданных рабочих мест, но у нас 134 тыс. зарегистрированных безработных. Сегодня мы обсуждали эффективность работы центра занятости – ее надо повышать. Для этого и предложения по работе и, самое главное, переобучение должны быть на более современном уровне», – сказал Воробьев.

По его словам, Х5 предлагает различные совместные программы. В центр нужно набрать еще 250-300 человек, чтобы комплекс работал на полную мощность. Власти Подмосковья заинтересованы в активном партнерстве с инвестором.

Инфраструктура

«Северный» построили менее чем за год, инвестиции в масштабный проект составили 2 млрд руб. В центре работают более 800 человек, большая часть – жители Подмосковья.

Именно из этого центра везут товар в более чем 500 магазинов сетей «Перекресток» и «Карусель» по всей России, 153 из которых расположены в Подмосковье.

«На сегодняшний день у нас работает 41 распределительный центр по всей стране, из них семь находятся в области. Производители Московской области и Москвы через нашу цепочку могут поставлять товары по всей стране. Естественно, это обеспечивает более широкий ассортимент на полках наших магазинов», – подчеркнул Шехтерман.

Трудоустройство

X5 Retail Group – крупнейший ритейлер России: 18 тыс. магазинов по всей стране, каждый 10-й – на территории Подмосковья. В структуре компании в Подмосковье работают в общей сложности 39 тыс. человек.

«Разместила резюме в интернете и меня пригласили на собеседование. Обучение новым обязанностям прошла прямо на месте. Зарплата устраивает, выплачивается вовремя. Живу недалеко, и у нас есть корпоративный транспорт», – рассказала приемосдатчик Ирина Фалькова.

Как искать работу в пандемию: советы специалиста по HR>>