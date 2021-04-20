РИАМО - 20 апр. Около половины от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в течение предстоящих суток, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Из-за балканского циклона «Ятин» с центром над Донбассом в Москве начался дождь, который продолжится ближайшие 24 часа», - написал Тишковец в Instagram.

Он отметил, что с 15 часов 20 апреля до 15 часов 21 апреля в осадкомеры попадет до 23 мм осадков, что составляет около половины месячной нормы.

«Наиболее интенсивные дожди, местами возможно и вперемешку с мокрым снегом с кратковременным ухудшением видимости до 500-1000 м, прогнозируются в среду период с 3 часов ночи и до 9 часов утра», - добавил Тишковец.

По словам синоптика, таких сильных осадков в мегаполисе не было с 1948 года.

«Что-то сопоставимое наблюдалось только в 1970 году (13,2 мм) и в 1986 году (16,9 мм)», - заключил Тишковец.