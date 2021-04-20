РИАМО - 20 апр. Коммунальные службы Москвы работают в режиме повышенной готовности в связи с дождем, мокрым снегом и ветром до 15 м/с, которые ожидаются в ближайшее время в столице и продлятся до 15:00 следующего дня, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В сумме ожидается до 22 мм осадков, это половина от месячной нормы. Погода в Москве начнется ухудшаться 20 апреля – дневная температура ожидается около +10 градусов.

«На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника предприятий комплекса городского хозяйства», - сообщает пресс-служба.

Также электросетевые компании подготавливают все возможные источники аварийного питания. Под пристальным вниманием находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Москвичам напоминают, что в непогоду лучше держать подальше от деревьев и шатких конструкций, а также не парковать рядом с ними машины.

21 апреля на город обрушатся сильные дожди. Ночью и утром местами ожидается даже снег. Однако с 22 апреля погода немного улучшится: будет облачно с прояснениями, потеплеет до плюс 14 – плюс 16 градусов.

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