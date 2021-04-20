РИАМО - 20 апр. Столичная прокуратура будет в судебном порядке добиваться ликвидации и запрета деятельности ФБК (внесен в реестр иноагентов – ред.), ФЗПГ и «Штабов Навального». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В материалах содержатся исчерпывающие доказательства того, что данные структуры ведут экстремистскую деятельность и дестабилизируют общественно-политическую обстановку в России.

Кроме того, организации призывали к насильственным действиям, экстремистской деятельности и массовым беспорядкам. Также зафиксированы попытки вовлечения подростков в противоправную деятельность.

«Организации действуют в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России», – подчеркнули в ведомстве.

Прокуратура 16 апреля обратилась в Мосгорсуд с административным исковым заявлением о признании некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и движения «Штабы Навального» экстремистскими.