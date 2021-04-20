РИАМО - 20 апр. В ближайшее время планируется объявить об открытии чартерных рейсов из России в Египет, передает Федеральное агентство новостей.

О таком решении сообщили в министерстве иностранных дел РФ. Конкретно планируется возобновить полеты на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Авиасообщение между странами в целом планируют возобновить во второй декаде мая.

Ранее эксперты посчитали невозможным восстановление авиасообщения между Россией и Турцией к 1 июня, потому что там каждый день фиксируют более 60 тыс. случаев заражения Covid-19. Также прервано сообщение с Танзанией.

Туристы, желающие отдохнуть за рубежом, могут отправиться в Грецию или на Кубу. Кроме того, с 23 мая Израиль планирует открыть свои границы для вакцинированных россиян, а с 25 апреля возобновятся полеты между Москвой и Таллином.

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