РИАМО - 20 апр. Перед московским офисом авиакомпании Turkish Airlines на Валовой улице больше нет очередей, офис работает в обычном режиме, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«У нас уже нет очередей, сейчас все спокойно», - сказал охранник у входа в офис.

С 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией из-за обострившейся ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в этой стране. Ограничения действуют до 1 июня.

В Ростуризме попросили туристов перенести даты поездок или выбрать для отдыха альтернативные направления.

С введением временных ограничений на полеты в Турцию московский офис Turkish Airlines столкнулся с огромным потоком желающих сдать или обменять билеты. Чтобы попасть в офис, людям приходилось стоять в очереди из нескольких десятков человек.

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