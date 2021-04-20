РИАМО - 20 апр. В Подмосковье в ближайший час с сохранением до 15:00 21 апреля ожидается дождь, местами с мокрым снегом, а также порывистый ветер до 15 м/с, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

При порывистом ветре нужно избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска, также необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

При дожде жителям региона рекомендовали воздержаться от поездок по городу и, при возможности, оставаться либо в квартире либо на рабочем месте. Если ливень застанет человека на улице, то не рекомендуется спускаться в подземные переходы.

При налипании мокрого снега рекомендуется быть внимательными при переходе проезжей части, а также острожными при нахождении на улице.