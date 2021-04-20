РИАМО - 20 апр. Жители Центральной России теперь могут оформить полис ОСАГО одной из 12 страховых компаний в любом офисе СберБанка. Для оформления понадобится стандартный набор документов: СТС или ПТС, паспорт и водительское удостоверение. Аналогичный сервис доступен и в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

«В августе прошлого года мы запустили маркетплейс по ОСАГО в СберБанк Онлайн. В марте на площадке маркетплейса было заключено 5000 договоров ОСАГО. А в этом году мы начали оформлять полисы и в физической сети Сбера: сначала только в 16 регионах, а теперь и по всей стране. Скоро ОСАГО можно будет приобрести и на предприятиях — участниках зарплатных проектов Сбера. Во всех наших точках и каналах продаж можно оформить полис одной из 12 страховых компаний — партнёров банка. К концу года, после получения соответствующей лицензии, к ним присоединится и наша дочерняя компания «Сбербанк страхование», - сказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка

По данным Банка России, в 2020 году на территориях работы Среднерусского банка СберБанка автовладельцы купили 5,2 млн полисов ОСАГО, почти половина из них пришлась на Московскую область.

«К сожалению, никто не застрахован от ДТП, но можно застраховаться от расходов на возмещение ущерба пострадавшим, если водитель стал виновником аварии. Более того, ОСАГО – обязательный вид страхования. Благодаря запуску продаж полисов в отделениях СберБанка, оформление ОСАГО стало еще более простым и удобным», - сказал заместитель председателя Среднерусского банка ПАО СберБанк Сергей Ганиев.

Сотрудники СберБанка в отделениях помогут рассчитать стоимость полиса в разных страховых компаниях с учётом стажа, стиля вождения и особенностей автомобиля, подобрать оптимальный вариант и оформить полис электронного ОСАГО. Для заключения договора необходимо всего три документа — СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Оформленный полис будет направлен на электронную почту клиента. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.

Самостоятельно приобрести полис ОСАГО можно в маркетплейсе по автострахованию, который находится в разделе «Страхование» мобильного приложения СберБанк Онлайн. Подробнее об ОСАГО — на сайте СберБанка.