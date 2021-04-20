РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 апр. Подольская спортсменка спортшколы «Весна» победила в первенстве Московской области по плаванию, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В Рузе с 13 по 17 апреля проходило первенство Московской области по плаванию среди юниоров 17-18 лет и юниорок 15-17 лет.

Спортсменка спортшколы «Весна» Подольска Маргарита Дятлова одержала победу на дистанции 100 метров брассом, выполнив норматив КМС. Команда девочек заняла два пятых места в эстафете 4 на 100 вольным стилем и комбинированной эстафете 4 на 100 метров.

Сборная команда городского округа Подольск вышла на восьмое общекомандное место.