РИАМО - 20 апр. Автовладельцев в Москве призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в период непогоды 21 и 22 апреля, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

С 15 часов вторника до 12 часов среды в Москве местами ожидается дождь с мокрым снегом, ветер порывами до 15 м/с.

Водителей предупреждают, что из-за непогоды может произойти ухудшение видимости и мелкие ДТП.

Автовладельцам порекомендовали быть внимательными за рулем, не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.