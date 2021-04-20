РИАМО - 20 апр. Экопроект «Мегабак» реализуется в Мытищах с августа 2020 года, за прошедшее время жители сдали на переработку свыше 5 тыс. шин и другие виды вторсырья, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Проект «Мегабак» направлен на популяризацию раздельного сбора мусора. Площадки проекта представляют собой огороженные территории с контейнерами для разнообразных отходов и старых вещей. В Мытищах пункт сбора находится по адресу: город Мытищи, улица Коминтерна, 25.

«По поручению губернатора области и министерства ЖКХ мы вошли в пилотный проект «Мегабак». С 1 августа 2020 года он у нас заработал, и, стоит отметить, заработал очень успешно. На эту площадку в Мытищах мы выставили два контейнера для пластика и четыре контейнера для разных отходов – это шины, стекло, мебель, доски и текстиль», - сказал начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Мытищи Денис Волжин.

По его словам, на сегодняшний день самым популярным видом вторсырья являются шины.

«Уже собрано более 5 тыс. шин и вывезено на переработку. Текстиля собрано два контейнера и вывезено три больших контейнера с отходами мебели и древесины. Все это отправится на переработку», - добавил Волжин.

Площадки «Мегабак» для сдачи крупногабаритного мусора являются частью инфраструктуры обращения с отходами в Московской области, которая базируется на раздельном сборе. Новая система обращения с мусором направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта «Экология».

«У нас также доставлен сюда контейнер для сбора батареек, также для отправки на вторичную переработку. В целом «Мегабак» показал себя хорошо, много людей сюда приезжает. Надеемся, что также у нас будет работать в дальнейшем вся эта программа. Эта площадка работает круглосуточно. Любой желающий может сюда привезти все из всех перечисленных отходов и выбросить», - отметил Волжин.

По его словам, в пункте «Мегабак» принимают большие объемы отходов, что позволяет избежать навалов на городских контейнерных площадках.

В перспективе в Мытищах планируют открыть еще две площадки «Мегабак» – на территории Федоскина и микрорайона Шараповский.