РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 апр. В Котельниках с начала года отремонтировали около 30 детских площадок, сообщает пресс-служба администрации округа.

В администрации Котельников прошло оперативное совещание под руководством главы городского округа Сергея Жигалкина. Началось оно с рассмотрения обращений жителей, поступающих на портал «Добродел» и социальные сети.

Также обсудили проводимую работу по погашению задолженности управляющими компаниями перед ресурсоснабжающими организациями. Жигалкин отметил, что по данной теме будет проведено отдельное совещание с руководством УК.

Начальник управления благоустройства Иван Жарков доложил о проводимых мероприятиях в рамках месячника по благоустройству. Особое внимание он уделил состоянию игровых площадок для детей. Жарков подчеркнул, что продолжается покраска элементов, производится их ремонт, ведется восстановление малых архитектурных форм.

На данный момент на 29 детских и спортивных площадках работы выполнены. Жигалкин поручил завершить их ремонт полностью в конце апреля - начале мая.

Он отметил, что важным вопросом остается заключение договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание газового оборудования.

«В настоящее время заключено более 70% договоров, наша задача - выйти на стопроцентный результат. Как показали последние события, это безопасность наших жителей, их здоровье, поэтому работу усиливаем», - сказал Жигалкин.