РИАМО - 20 апр. Пользователи Telegram из России, Белоруссии и Украины во вторник днем столкнулись со сбоями в работе мессенджера, свидетельствуют данные сайта Downdetector.ru.

Жалобы пользователей стали поступать в 14:00. Около 70% пользователей не могут подключиться к сервису, еще 30% не имеют возможности отправить сообщения.

Мессенджер работает с перебоями на территории России, а также в ряде стран СНГ. Что стало причиной сбоев, пока неизвестно.