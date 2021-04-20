РИАМО - 20 апр. Столичная прокуратура организовала проверку после того, как 11-летний мальчик с телесными повреждениями поступил в одну из больниц столицы, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

По словам ребенка, травмы он получил во время конфликта с одноклассником. Инцидент произошел в школьной раздевалке после того, как были проведены спортивные состязания.

Во время проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. Также в ходе работы планируют дать оценку исполнению законодательства о несовершеннолетних и полноте действий уполномоченных органов по профилактике правонарушений среди детей.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования рассмотрят по итогам проверки при наличии оснований.