РИАМО - 20 апр. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Самбо-70» построен на 93%, в этом году запланировано открытие этого спортобъекта, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Во вторник ход строительства объекта на улице Губкина проверил мэр города Сергей Собянин.
Возведение спорткомплекса началось три года назад. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 4,8 тыс. кв. м.
В здании расположатся спортивный гимнастический зал, зал хореографии и аэробики, оснащенный хореографическими станками и зеркалами, тренажерный зал.
Для удобства спортсменов в помещении оборудуют раздевалки, также на объекте разместят технические и административные помещения. Сейчас на объекте идут пусконаладочные и отделочные работы монтаж технологического оборудования.
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