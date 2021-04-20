РИАМО - 20 апр. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Самбо-70» построен на 93%, в этом году запланировано открытие этого спортобъекта, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Во вторник ход строительства объекта на улице Губкина проверил мэр города Сергей Собянин.

«В этом году спортивная инфраструктура Москвы пополнится еще одним качественным объектом. На юго-западе города будет завершено строительство гимнастического ФОКа известной спортшколы «Самбо-70», – подчеркнул Собянин.

Возведение спорткомплекса началось три года назад. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 4,8 тыс. кв. м.

В здании расположатся спортивный гимнастический зал, зал хореографии и аэробики, оснащенный хореографическими станками и зеркалами, тренажерный зал.

Для удобства спортсменов в помещении оборудуют раздевалки, также на объекте разместят технические и административные помещения. Сейчас на объекте идут пусконаладочные и отделочные работы монтаж технологического оборудования.