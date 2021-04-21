Вербное воскресенье: когда срезать, как освящать и можно ли выбрасывать вербу

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Вербное воскресенье в 2021 году выпадает на 25 апреля. Это воскресенье, предшествующее Страстной седмице – последней неделе перед Пасхой (в этом году празднуется 2 мая).

Срывать, а точнее – срезать вербу, нужно непосредственно перед праздником – в субботу или за несколько дней до этого.

Можно также купить вербу с рук. Кстати, примету о том, что вместе с букетом вам могут передать проклятие или сглаз, священники считают не более чем суеверием.

Купить букетик вербы можно как в переходе, так и непосредственно перед освящением на воскресной службе, около церкви или храма.

Принесенную домой вербу можно поставить в воду, но и без нее с веточками ничего не случится, достаточно положить их в тень. Если почки уже распустились, то за несколько дней верба не завянет и не опадет.

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