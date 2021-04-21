Вербное воскресенье: когда срезать, как освящать и можно ли выбрасывать вербу

Почему именно верба
Традиция освящать веточки вербы связана с описанием входа Иисуса Христа в Иерусалим верхом на осле. В древности входящего в город царя встречали пальмовыми ветвями, устилая ими дорогу и размахивая в знак особой радости. Евреи изначально встречали Иисуса Христа как мессию и царя иудейского, поэтому в этот день организовали такое торжество.
С приходом православия на Русь по-своему интерпретировалась и эта традиция. Поскольку пальмы в нашем климате не растут, их заменили веточками вербы или остролистной ивы, которая начинает распускаться как раз в это время.
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Срывать или покупать?
Вербное воскресенье в 2021 году выпадает на 25 апреля. Это воскресенье, предшествующее Страстной седмице – последней неделе перед Пасхой (в этом году празднуется 2 мая).
Срывать, а точнее – срезать вербу, нужно непосредственно перед праздником – в субботу или за несколько дней до этого.
Можно также купить вербу с рук. Кстати, примету о том, что вместе с букетом вам могут передать проклятие или сглаз, священники считают не более чем суеверием.
Купить букетик вербы можно как в переходе, так и непосредственно перед освящением на воскресной службе, около церкви или храма.
Принесенную домой вербу можно поставить в воду, но и без нее с веточками ничего не случится, достаточно положить их в тень. Если почки уже распустились, то за несколько дней верба не завянет и не опадет.
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Сколько нужно веточек
Некоторые считают, что чем больше вербы – тем лучше. Это не так, ведь благодать и вера не зависит от количества.
Можно собрать красивую композицию из цветов с тремя или более веточками вербы. При этом стоит учесть, что в букете все цветы должны быть живыми – искусственный декор в храме не освящают.
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Когда освящают вербу
Часто продавцы говорят, что продают уже якобы освященные букеты вербы. На самом деле, лучше это сделать самостоятельно, посетив праздничное богослужение.
Священники также отмечают, что нельзя освятить вербу дома самостоятельно. Вербу принято освящать в храме на субботней или воскресной службе.
Чин освящения совершается после субботнего всенощного бдения – вечерней службы накануне праздника (в этом году – 24 апреля). Если не успели освятить вербу в субботу, то приходите в храм в воскресенье утром – священники все еще будут освящать букеты.
Вербы окропят святой водой, после чего их можно нести домой.
Как хранить освященную вербу
Освященная верба становится особым символом, который нельзя просто так выкинуть. Чаще всего вербу хранят возле икон дома: ставят в вазу или кладут на полочку. Хранить букетики можно сколько угодно – срока годности у них нет, поэтому через год их необязательно выкидывать. Особенно, если служба в какой-то конкретный год для вас имела особый смысл.
Если вы решили обновить прошлогодний букет, то старые вербы нужно сжечь, пустить по воде в реку или закопать в землю в тихом, непроходном месте, например, под деревом в парке, в лесу или на дачном участке. А вот нести освященную вербу на кладбище не стоит – там ее могут выбросить вместе с мусором.
Если решите сжечь вербу, то пепел тоже нужно прикопать у живого дерева или развеять, а не смывать в канализацию или отправлять в помойное ведро.
Кстати, если освящали не только вербу, но и другие цветы, то с ними нужно проделать все вышеописанное. Просто так их выкидывать тоже нельзя.
Бытуют мифы по поводу целительной силы вербы. Так, одно из таких суеверий – «побить» себя и окружающих по больным участкам тела освященной вербой, чтобы болезнь ушла – церковью не приветствуется.
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