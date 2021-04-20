РИАМО - 20 апр. Аналитики «ЮMoney» сравнили платежи пользователей сервиса из Москвы и Санкт-Петербурга и выяснили, как отличаются жители двух городов по расходам в интернете, об этом РИАМО сообщили в пресс-службе «ЮMoney».

Так, москвичи больше петербуржцев тратят в онлайне на видеоигры и игровые сервисы, курсы и тренинги, платные СМИ и туристические услуги. Жители столицы больше расходуют и на товары с физической доставкой.

Кроме того, москвичи обходят петербуржцев по тратам на интернет и IP-телефонию, а также на автопарковку.

В соответствии с собранными данными аналитики составили собирательный портрет москвича. Это образованный человек, который любит играть в видеоигры, читать СМИ и путешествовать. Еще он не экономит на парковке и товарах, заказанных через интернет.

Петербуржцы, в свою очередь, больше москвичей тратят в интернете на коммунальные услуги и платные опции соцсетей. А на пожертвования с благотворительными целями и образование они тратят в онлайне примерно столько же, сколько и жители Москвы.

В исследовании учитывались данные об оплате из кошельков и картами «ЮMoney» на разных онлайн-площадках. Период исследования — с октября 2020 года по март 2021 года.