РИАМО - 20 апр. Власти Москвы отказали организаторам в проведении массового мероприятия на Манежной площади 21 апреля, а также митинга 1 мая в связи с Covid-ограничениями, передает РИА Новости.

Уведомления в правительство столицы поступили от представителей КПРФ о проведении 1 мая публичных мероприятий в форме демонстрации. От представителей ЛДПР поступило уведомление о проведении 1 мая публичного мероприятия в форме митинга.

Кроме того, поступили обращения от представителей Московской федерации профсоюзов о проведении 1 мая мероприятия в форме митинга на Красной площади, а также о проведении 21 апреля публичного мероприятия в форме митинга на Манежной площади.

Все указанные мероприятия не согласовали из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Ранее в Сети начали распространяться сообщения о запланированных несогласованных акциях протеста 21 апреля в крупных городах страны.

МВД РФ призывало граждан не участвовать в несанкционированных акциях. В полиции предупредили, что проведение подобных акций незаконно.

В Москве также действует запрет на проведение массовых мероприятий в связи с указом мэра столицы.

В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы отметили, что в случае проведения указанных мероприятий его организаторы и участники могут быть по закону привлечены к ответственности.