Дом на колесах больше ассоциируется с американскими фильмами, чем с российской действительностью. Однако этот формат набирает популярность и в России, в том числе на фоне пандемии, причем не только как способ путешествий. О том, что заставляет людей жить в трейлере и сколько это стоит, читайте в материале РИАМО.

Руслан, блогер:

«Я из подмосковных Котельников, но душа всегда просила путешествий. Меня ничего не держало, поэтому я отправился в путь. Свою недвижимость я не продавал, просто построил из стройматериалов караван – небольшой фургон на базе прицепа.

Задачу я себе поставил такую: проехать всю Россию и доказать, что путешествовать у нас интересно и безопасно. Я путешествую со своим верным другом – псом Ричи.

В поездку мы отправились еще летом 2019 года, но пока так и не вернулись домой. На данный момент мы посетили 43 региона из 85 запланированных.

В моем прицепе есть все, что нужно для комфортной жизни. Электроприборы работают на солнечных батареях, есть водопровод и система очистки жидкостей, позволяющая получать питьевую воду даже из самого грязного водоема. Например, какое-то время я пил воду из Волги. У меня полноценное спальное место, раковина и плита, для которой я покупаю газ в баллонах, стиральная машина. На случай холодов под рукой всегда обогреватель, а если на улице невыносимая жара – кондиционер. Здесь нужно оценивать свои пожелания и бюджет.

В целом при создании и обустройстве дома на колесах можно уложиться в 300 тысяч рублей.

У моего дома на колесах целый ряд преимуществ перед квартирой. Если я хочу посмотреть достопримечательности, то могу просто отцепить его от машины, припарковать и отправиться по делам. Кроме того, прицепы не облагаются налогами. Это экономия и комфорт, с которым не сравнится ни одна палатка: вы спите в своей постели, пьете из любимой кружки и готовите вкусную еду.

В быту у меня затраты такие же, как и у любого человека: поездки, топливо, покупка продуктов, разве что не плачу коммуналку.

Я живу на доходы с блогинга. У Ричи тоже есть свой аккаунт в Instagram с более чем 10 тысячами подписчиков, его даже узнают на улице. Он уже полетал на параплане, покатался на байдарке и объехал пол-России.

Путешествие с питомцем накладывает дополнительную ответственность, ведь это член моей семьи, мы – одна команда. Я всегда готов оказать ему первую помощь и отвезти в клинику, для него у меня оборудовано теплое место и есть запас свежего корма. Собака счастлива, ведь для нее такая жизнь – раздолье: всегда можно побегать на свежем воздухе.

Когда грянула пандемия, мы самоизолировались в горах и жили вполне комфортно.

За время путешествий я посетил множество красивых мест, например, плато Канжол в Кабардино-Балкарии, с которого открывается потрясающий вид на Эльбрус, там шикарные закаты и рассветы. Но все же самая крутая достопримечательность России – это люди. Со временем храмы и музеи смешивается в голове в кашу, а воспоминания о счастливых моментах остаются надолго».

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Антон, фотограф:

фото из личного архива Антона фото из личного архива Антона фото из личного архива Антона фото из личного архива Антона 1 из 4

«Я был женат всего восемь месяцев, потом мы с женой развелись, и по семейным обстоятельствам я лишился квартиры.

Меня всегда привлекала американская идея кочевого образа жизни, поэтому, недолго думая, я открыл «Авито», где за 190 тысяч нашел прицеп на колесах 1992-го года выпуска.

Я долго искал место, куда смогу его поставить, и наконец, мой выбор пал на платную парковку.

Я начал обустраивать новый дом – подвел туда свет, купив примерно 120 метров провода (мне поставили отдельный счетчик), установил туалет и бак для воды на 80 литров, чтобы мыться. За водой я ездил на ближайшую заправку и набирал ее сразу на несколько дней вперед. Одно из моих ноу-хау – теплый пол.

Жить в прицепе на колесах – примерно то же самое, что в частном доме. Здесь всегда есть чем заняться, что придумать для комфортного быта.

Отдельный пункт – безопасность. Моя модель была плохо защищена от взлома. Хотя парковка, где я жил, охранялась, первое время меня не отпускал страх, что мои вещи украдут. Я прятал их в укромные места, но все было в порядке. С полицией тоже проблем не возникало.

На работу я ездил на машине, а рядом была трамвайная остановка, от которой можно за 10 минут доехать до метро.

Если я хотел встретиться с друзьями, то не нужно было ехать в центр и идти в бар. Мы вполне умещались в доме на колесах: шесть-семь человек садились на раскладной диван и общались.

Всем было безумно интересно, каково жить в трейлере на парковке. В итоге мой новый дом пришелся по душе даже тем, кто изначально отнесся к этой идее скептически.

Использовать прицеп по его прямому назначению и отправиться на нем в путешествие я тоже успел. Ездил я в Беларусь, но опыт с длинными дистанциями не повторял – не особо хотелось каждый раз разгружать дом на колесах от вещей.

Спустя два с половиной года у меня появилась своя квартира. Сначала я не хотел переезжать, потому что моя жизнь меня более чем устраивала. Но, когда наступили сильные морозы и у меня сломалась печка, пришлось паковать вещи.

Дом простаивал и ветшал, а без отопления мог отсыреть и пойти плесенью, поэтому я решил его продать. Доработал его и привел в порядок, после чего он ушел за 240 тысяч рублей. Таким образом я не только отбил затраты, но и вышел в плюс. Сейчас мой бывший дом вместе с новым владельцем катается по Европе».

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Александр, строитель:

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«В советское время мои родители много ездили по СССР, отец был строителем, а мама просто любила путешествовать. Думаю, эти черты во мне соединились – так мне удалось построить дом мечты.

До того, как взяться за этот проект, мы с женой снимали жилье в центре Москвы и работали на финансовом рынке, но нам хотелось больше свободы.

В то время я заинтересовался форматом Tiny house – компактными передвижными домами, которых на тот момент не было в России. Я решил реализовать первый подобный проект.

У нас не было цели использовать его для туризма: хотелось просто иметь жилье, с которым можно в любой момент переехать, если найдется место получше.

Кроме того, мне хотелось сделать дом уникальным, чтобы он подходил мне и моей жене. Мы начали фантазировать и придумали с десяток планировок. На строительство ушло несколько лет.

Наш дом, который получил имя «Удача», построен из чистого дерева с натуральными утеплителями и занимает 14 квадратных метров. Здесь есть все, что и в полноценном жилье: кровать, кухня санузел с туалетом и душем, диваны, на которых можно уютно устроиться с книгой. А когда вещей стало многовато – мы натянули брезент и обустроили гардероб.

С переменой сезонов тоже нет проблем. В сильные холода нас спасает печка, которую мы топим дровами. В доме было очень тепло даже тогда, когда температура снаружи опускалась до минус 37. Воду мы пьем из родников, а электричество берем от Солнца.

Когда живешь в маленьком помещении, то твоим домом становится все окружающее пространство, потому что ты проводишь больше времени снаружи. В бонусах – свежий воздух, пение птиц и хорошее настроение. Мы жили у живописного озера в Ярославской области, меняя локации и находя самые красивые места, а самое длинное путешествие – поездка в Крым, где мы живем до сих пор.

Мы ехали не торопясь, по дороге осматривали живописные уголки, ночевали в подсолнуховых полях, иногда около трассы. В Крыму сначала приехали на Казантип, где купались в море и загорали. Когда начали дуть холодные ветра, мы перебрались в горную часть полуострова. Сейчас строим здесь школу волшебников «Феномен» - нечто вроде Хогвартса для людей со сверхспособностями, где они смогут их развивать и получать необходимые знания.

Я зарабатываю строительством Tiny house – мне очень нравится работать руками. За все время у нас появилось еще несколько домиков на колесах: отдельный для пианино, на котором играет моя жена, и дом-капсула. Еще мы построили дом на дереве и обзавелись лошадьми».

Марина, мама четверых детей:

«Мы живем в Подмосковье, а во время каникул отправляемся в путешествие всей семьей. Раньше, как и большинство, перемещались поездами и самолетами, а останавливались в гостиницах или снимали дом, но затем поняли, что можно отдыхать куда экономнее.

Мы купили готовый фургон площадью примерно 10 квадратных метров, доработали системуэлектричества и кое-что докупили. Внутри установлены кровати, для удобства расположенные друг над другом. Иногда мы дополнительно ставим палатку или укладываем несколько человек спать в машине, а бывает, берем в аренду минивэн.

Если раньше на путешествие в одну страну мы могли потратить примерно 400 тысяч рублей, то теперь путешествуем на эти деньги половину лета ни в чем себе не отказывая.

В нашей семье четверо детей, мы с мужем и почти 60-летняя бабушка – наш главный энтузиаст. Для такой большой компании прицеп на колесах в плане бюджетных путешествий – просто находка. Каждый вносит свою лепту в наше путешествие: бабушка отвечает за кухню, я – штурман, муж – водитель.

К тому же, передвигаясь таким образом, можно увидеть больше стран, а не просто переместиться из одного пункта в другой за пару часов. Путешествие нас не изматывает – мы просто едем и останавливаемся, когда хотим.

В настоящее время мы проехали 23 страны, среди которых Польша, Словакия, Греция, Хорватия, Венгрия и многие другие. Максимум мы были в дороге почти два месяца.

Больше всего мне понравилось в Греции с ее красивыми видами и вкусной едой, особенно полюбились местные оливки и вино, а Македония запомнилась очень дружелюбными людьми.

С языковым барьером проблем нет – мы говорим по-английски, также всегда можно найти неизвестные слова в переводчике. Наши поездки показали, что люди по всему миру могут общаться даже не зная друг друга, улыбаться и просто заговаривать с прохожими на улице. В России люди по менталитету более холодные.

Путешествия сильно изменили нашу жизнь. Я завела Инстаграм и нам стали писать единомышленники, мы обросли друзьями и собираемся отправиться на фестиваль, куда приедут владельцы домов на колесах».

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