РИАМО - 20 апр. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городскому округу Королев задержали 36-летнего мужчину, его подозревают в хищении 880 тыс. рублей кредитно-финансовой организации, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Установлено, что осенью прошлого года злоумышленник нашел в теневом сегменте интернета объявление о нелегальном заработке. Задача заключалась в том, чтобы, используя банковские карты неизвестных лиц, вносить в терминалы вместо подлинных купюр сувенирную продукцию, имитирующую билеты Банка России достоинством пять тысяч рублей», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что за выполнение задачи злоумышленника обещали вознаградить. Ему полагалось до 30% от суммы, которая будет внесена. После того, как мужчина согласился с условиями, он посредством курьера получил несколько банковских карт и необходимые ему купюры.

Волк отметила, что подозреваемый загрузил в несколько банкоматов 176 билетов. Из-за этого неизвестные получили на свои счета 880 тыс. рублей. Спустя время к задержанному прибыл курьер, он передал мужчине 260 тыс. рублей наличными. Деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

По словам официального представителя МВД, фигурант уже заключен под стражу. Его личность была установлена после изучения записей камер видеонаблюдения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ.