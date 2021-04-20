РИАМО - 20 апр. Чертановский суд Москвы заключил под стражу доцента Высшей школы экономики Алексея Ракова, преподаватель обвиняется в педофилии, сообщает ТАСС.

В настоящее время задержанный находится под стражей. Постановление обжаловано не было и уже вступило в силу.

Согласно версии следствия, с сентября по октябрь 2013 года задержанный переписывался в Интернете с малолетними. По видеосвязи он совершил развратные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Помимо этого злоумышленник присылал им фото интимного характера.

О происшествиях много лет не было известно из-за боязни детей рассказать о случившемся родителям.

По данным сайта ВШЭ, Алексей Раков начал работать в образовательном учреждении в 2011 году, научно-педагогический стаж кандидата исторических наук, доцента факультета экономики составляет 17 лет.