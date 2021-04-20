РИАМО - 20 апр. По данным Центробанка РФ, официальный курс американского доллара на вторник, 21 апреля, снизился, передает Федеральное агентство новостей.

Таким образом, курс доллара потерял 0,2336 рубля и составляет 76,0155 рубля. При этом курс евро вырос. Так, европейская валюта подорожала на 0,2747 рубля и достигла отметки в 91,7507 рубля за денежную единицу.

По мнению финансовых аналитиков, послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию 21 апреля определят в ближайшее время судьбу рубля.