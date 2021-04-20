РИАМО - 20 апр. Самое большое количество случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Раменском округе (54) и Одинцове (50), всего за сутки в Подмосковье выявили 562 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

39 случаев заболевания зафиксировали в Королеве, 35 – в Сергиевом Посаде, 32 – в Ленинском округе, по 27 – в Балашихе и Домодедове, 26 – в Орехово-Зуеве, 23 – в Дмитрове, по 18 – в Клину и Люберцах, по 17 – в Мытищах и Чехове, по 15 – в Красногорске и Пушкине, 14 – в Реутове, 13 – в Ивантеевке, по 11 – в Подольске и Шатуре.

Еще по восемь случаев коронавируса было выявлено в Долгопрудном, Рузе и Щелкове, по шесть – в Богородском округе, Истре, Коломне, Котельниках, Пущине и Серпухове, по пять – в Воскресенске, Павловском Посаде и Электрогорске, по три – в Дубне, Жуковском и Озерах, по два – в Дзержинском, Наро-Фоминске, Ступине, Фрязине и Черноголовке.

По одному случаю инфицирования было зафиксировано в Лобне, Лосино-Петровском, Лотошине, Луховицах, Серебряных Прудах и Талдоме.

Ни одного случая коронавирусной инфекции за сутки не выявили в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Егорьевске, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Красноармейске, Лыткарине, Можайске, Молодежном, Протвине, Рошале, Солнечногорске, Химках, Шаховской и Электростали.

С начали пандемии в Московской области выявили 243 793 случая заболевания. Скончались 5687 человек, выздоровели и выписались 200 759 пациентов.

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