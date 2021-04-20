РИАМО - 20 апр. Главное управление МВД России по Москве предостерегло жителей и гостей столицы от участия в несанкционированных акциях протеста 21 апреля, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в Сети начали публиковать призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы.

«Напоминаем, что на территории города, в соответствии с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ (с изменениями и дополнениями) введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», - говорится в сообщении.

Кроме того, москвичам напомнили, что в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией.

Проведение несанкционированного митинга планируется вблизи зданий органов государственной власти, что запрещено законом.

Граждан призывают воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии. Полиция будет предпринимать все усилия для обеспечения охраны общественного порядка и соблюдения законодательства. Все нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.