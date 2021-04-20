РИАМО - 20 апр. Главное управление МВД России по Москве предостерегло жителей и гостей столицы от участия в несанкционированных акциях протеста 21 апреля, сообщается на сайте ведомства.
Ранее в Сети начали публиковать призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы.
Кроме того, москвичам напомнили, что в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией.
Проведение несанкционированного митинга планируется вблизи зданий органов государственной власти, что запрещено законом.
Граждан призывают воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии. Полиция будет предпринимать все усилия для обеспечения охраны общественного порядка и соблюдения законодательства. Все нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
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