РИАМО - 20 апр. Из-за тренировки с механиками-водителями военной техники пешим порядком, которая пройдет 27 апреля, с 21:00 и до окончания мероприятия движение транспорта по центральным улицам столицы будет ограничено, сообщается на сайте Госавтоинспекции Москвы.

Движение ограничат по улице Тверской (от улицы Моховая до Тверского бульвара), а также от улицы Большой Бронной до улицы Большой Садовой, по 1-й Тверской-Ямской (от улицы Большой Садовой до улицы Гашека), по Оружейному переулку (от дома №3 строение 1 до улицы Тверской), по Моховой улице (от улицы Воздвиженка до улицы Тверской), по улице Охотный ряд (от улицы Тверской до улицы Большой Дмитровки) и по Большой Никитской (от улицы Моховой до Романова переулка).

Помимо этого, движение могут кратковременно перекрыть на Тверском бульваре (от улицы Большая Никитская до улицы Тверской), Страстном бульваре (от улицы Тверской до Нарышкинского проезда), а также Большом Путинковском переулке (от улицы Малой Дмитровки до улицы Тверской).

Водителей попросили быть внимательными, выбирать альтернативные маршруты движения, а также выполнять требования и указания дорожно-патрульной службы.