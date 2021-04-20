РИАМО - 20 апр. По данным за первый квартал 2021 года, в число городских округов Подмосковья, где не было происшествий с гибелью или травмированием детей, вошли Коломна, Мытищи и Ленинский округ, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мы рассчитываем происшествия с детьми по количеству на 10 тыс. населения. В этой табличке, что меня очень радует, это Ленинский округ, Коломна и Мытищи. <...> Ни одного происшествия», – сказала Мишонова.

Согласно материалам ее доклада, в городском округе Коломна живет 40 тыс. 58 детей, в Ленинском 39 тыс. 351 ребенок, в Мытищах – 55 тыс. 833 ребенка.

В «зеленую» зону рейтинга также вошли городские округа Бронницы, Волоколамский, Воскресенск и другие. Там также не зафиксировали случаев гибели или травмирования детей в первом квартале 2021 года.

В аутсайдеры рейтинга, которых занесли в «красную» зону, вошли городские округа Дзержинский, Солнечногорск и Богородский. Там зафиксировали 1, 4 и 5 случаев детского травматизма на 11, 24 и 42 тыс. детей соответственно.

«Для нас важен комплексный подход. Мы возьмем муниципалитеты, где сейчас у нас «красная» зона, пойдем конкретно по каждому случаю. Что случилось, что произошло и как нам это предотвратить в дальнейшем», – отметила Мишонова.