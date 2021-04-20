РИАМО - 20 апр. В центрах «Мои документы» расширили перечень услуг ЗАГС, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Сейчас в центрах проводятся регистрация рождения, в том числе с одновременным установлением отцовства, регистрация смерти, прием заявлений на государственную регистрацию заключения и расторжения брака, а также на оформление повторных свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния.

Постановление расширяет перечень услуг. Теперь в МФЦ можно будет зарегистрировать заключение брака в неторжественной обстановке. Сделать это смогут граждане Российской Федерации во флагманских центрах, а также в других МФЦ, где для этого есть соответствующие условия.

Там же можно будет и расторгнуть брак по совместному заявлению супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. Важное условие — получить услугу смогут только те, кто заключал брак в Москве, либо один из супругов проживает в столице.

Кроме того, выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния будет осуществляться в центрах «Мои документы».

В МФЦ будут осуществлять проставление апостиля на официальных документах органов ЗАГС, составленных в Москве, внесение исправлений и/или изменений в записи актов гражданского состояния.

Расширенный перечень услуг ЗАГС в центрах «Мои документы» планируется внедрять поэтапно: с 31 мая – в 47 офисах, с 28 июня — в 87 офисах, а с 26 июля 2021 года — во всех 127 столичных МФЦ.

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