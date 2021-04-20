РИАМО - 20 апр. В столичном районе Южное Бутово возведут новостройку на 176 квартир в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Объект расположится по адресу: улица Краснолиманская, владение 21. Сейчас идет монтаж монолитных конструкций 5 этажа.

«Приступили к устройству внутренних и внешних перегородок. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом состоит из двух односекционных корпуса. Здание возводится по индивидуальному проекту. Внешний фасад облицуют из плит белого и темно-серого цветов. Установят корзины под кондиционеры.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Территорию вокруг здания благоустроят и озеленят.

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