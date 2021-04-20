РИАМО - 20 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил концепцию зеленых облигаций, средства от облигаций направят на финансирование и/или рефинансирование городских экологических проектов. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Сейчас идет работа над возможностью изменения правил листинга, которые позволят зеленым облигациям регионов и муниципалитетов России обращаться в секторе устойчивого развития. После утверждения этих правил инвесторы смогут приобрести зеленые облигации Москвы.

«Эквивалент полученных от размещения зеленых облигаций средств правительство Москвы будет направлять на финансирование и/или рефинансирование городских экологических проектов, результатом реализации которых будет снижение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта», - говорится в сообщении.

Для финансирования зеленых облигаций отобраны проекты: замена автобусного парка Москвы на электробусы, строительство Большой кольцевой линии метро.

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