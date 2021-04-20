РИАМО - 20 апр. Размер стипендии женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, и гражданам в возрасте 50 лет и старше, являющимся участниками программ профессионального обучения и допобразования, увеличат на 5,5%, до 12 792 рубля ежемесячно, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Постановление по данному вопросу подписал мэр города Сергей Собянин.

Основными целям данных программ, которые реализуются в рамках нацпроекта «Демография», являются повышение конкурентоспособности и востребованности граждан на рынке труда, а также продление их трудовой активности.

В прошлом году участниками программ обучения стали свыше 4,3 тыс. женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, и около 4,9 тыс. граждан в возрасте старше 50 лет.

Обучение проводят 40 организаций: колледжи, вузы и учебные центры столицы. Наиболее востребованными программами являются повышение компьютерной грамотности, технологии делопроизводства, кадровый менеджмент, ИТ и веб-программирование.

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