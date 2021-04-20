РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 апр. В Щелкове ввели в эксплуатацию производственный объект по сборке мягкой мебели, проект осуществлен компанией ООО «Мебель Импэкс Опт», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций составил 90 млн рублей. При полной загрузке мощностей на предприятии смогут работать 60 человек», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания занимается производством мебели с 2013 года. ООО «Мебель Импэкс Опт» входит в Торгово-промышленную палату городского округа Щелково.