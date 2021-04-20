РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. Руководство АО «ЛГЖТ» в полном составе посетит Единую диспетчерскую службу ЖКХ городского округа Люберцы и пообщается с жителями 21 апреля, сообщает пресс-служба администрации округа.

Генеральный директор АО «ЛГЖТ» Мамед Азизов и его заместители 21 апреля с 8:00 займут рабочие места операторов ЕДС ЖКХ и в течение получаса пообщаются с жителями округа, принимая их заявки и обращения. Мероприятие подобного формата проходит не в первый раз, но в таком расширенном составе - впервые.

Единая диспетчерская служба ЖКХ работает в городском округе Люберцы с 2017 года. Диспетчеры ежедневно обрабатывают более 1,2 тыс. обращений жителей. Сегодня к службе подключено большинство управляющих компаний городского округа, что позволяет контролировать качество работы их сотрудников в режиме онлайн.

Кроме того, ЕДС ЖКХ полностью автономна и не зависит от городских сетей электроснабжения. Связь обеспечивается с двойной резервацией каналов данных, что позволяет в оперативном режиме увеличить количество операторов для обработки вызовов в периоды технологических сбоев и аварийных ситуаций. Звонки принимаются круглосуточно по телефонам: 8 (495) 103-44-33 и 8 (800) 301-44-33.