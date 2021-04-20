РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 апр. В подмосковном Подольске на улице Прудной сгорел частный дом с пристройкой, пострадавших нет, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

19 апреля в 22:00 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: улица Прудная, дом №29. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-7, ПЧ-258, ПЧ-309.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов происходило горение частного дома с пристройкой по всей площади, создавалась угроза распространения огня на соседнее здание.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 23:03 пожар удалось локализовать, а в 00:13 - ликвидировать возгорание. Ущерб и причина пожара устанавливаются. В пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовали четыре единицы техники и 16 человек личного состава.