РИАМО - 20 апр. В 2020 году более 85 тыс. жителей Москвы стали донорами крови, из которых 31 тыс. человек – впервые, сообщила главный врач Центра крови им. О.К. Гаврилова Ольга Майорова.

«В 2020 году донорами стали более 85 тыс. человек, среди которых более 83 тыс. – безвозмездные доноры. Впервые донорами стали более 31 тыс. человек», – сказала Майорова в ходе пресс-конференции.

Она отметила, что в минувшем году в медицинские организации было передано 38 тыс. литров эритроцитсодержащих средств, 51 тыс. лечебных доз тромбоконцентрата и 30 тыс. литров свежезамороженной плазмы.

С 2007 года 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Этот день посвящен, в первую очередь, самим донорам, также врачам, которые проводят забор крови.

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