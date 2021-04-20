Так делать нельзя. Мошенники могут использовать фото, чтобы пройти на концерт по вашим билетам или украсть ваши персональные данные.

Афишу концерта с подписью, что я туда иду

Правильно. Так мошенники не смогут получить доступ к вашим личным данным и украсть билет.

Лучше не выкладывать даже фото без персональных данных – мошенники могут подделать билет или просто показать штрихкод на входе на концерт.

Фотографию билета, на которой не видно моих имени и фамилии