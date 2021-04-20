Внутри «цифры»: знаете ли вы, как вести себя в Сети?
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Пройдите тест РИАМО и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и проверьте уровень вашей цифровой грамотности.
Внутри «цифры»: знаете ли вы, как вести себя в Сети? (1/0)
Вы купили билет на концерт любимой группы и хотите рассказать об этом своим подписчикам в Instagram. Что вы выложите в сторис?
Фотографию билета на концерт
Так делать нельзя. Мошенники могут использовать фото, чтобы пройти на концерт по вашим билетам или украсть ваши персональные данные.
Афишу концерта с подписью, что я туда иду
Правильно. Так мошенники не смогут получить доступ к вашим личным данным и украсть билет.
Фотографию билета, на которой не видно моих имени и фамилии
Лучше не выкладывать даже фото без персональных данных – мошенники могут подделать билет или просто показать штрихкод на входе на концерт.
Фотографию билета, на которой не виден штрихкод
Так делать не стоит. Мошенники могут использовать ваши личные данные, напечатанные на билете, в корыстных целях.
Внутри «цифры»: знаете ли вы, как вести себя в Сети? (2/0)
Сегодня искусственный интеллект (ИИ) применяется во многих сферах. А где его пока НЕ используют?
Фото Алексей Мальгавко © РИА Новости
Диагностирование рака на медицинских изображениях
ИИ может научиться диагностировать различные болезни, если ему будут показывать медицинские изображения.
Перевод устной речи с одного языка на другой в режиме реального времени
Такие технологии уже применяются.
Предложение кофе в соответствии с вашим настроением
ИИ сможет подбирать для покупателей вкусные напитки, если загрузить в него статистику, какие виды кофе покупают люди с разным настроением.
Проведение собеседования и принятие решения о приеме на работу
ИИ действительно используют и для проведения собеседований, но принять финальное решение, основываясь на рекомендациях, должен специалист по найму.
Внутри «цифры»: знаете ли вы, как вести себя в Сети? (3/0)
Наверняка вы пользуетесь каким-нибудь голосовым помощником, например, Siri или Алисой. А знаете, что они НЕ умеют делать?
Самостоятельно скачивать приложения из маркетплейса
Угадали. Голосовые помощники, конечно, откроют страницу приложения в маркетплейсе, но скачать его самостоятельно не смогут.
Строить маршруты до места назначения
Голосовые помощники могут открыть приложение с картами и проложить маршрут как навигатор.
Запускать музыкальные приложения
Этому голосовые помощники уже научились.
Поддерживать беседу
Благодаря работе нейросетей голосовые помощники могут поддержать беседу на разные темы, рассказать анекдот или даже пошутить.
Внутри «цифры»: знаете ли вы, как вести себя в Сети? (4/0)
Вы купили гаджет с возможностью подключения к интернету. Что в первую очередь нужно сделать для его защиты?
Фото Евгений Биятов © РИА Новости
Подключить его к интернету
Сначала нужно сменить заводской пароль, также можно установить защитное ПО.
Отключить от интернета
Если его отключить, то не получится использовать все функции устройства.
Сменить стандартный пароль устройства на собственный
Правильно. На устройства обычно устанавливают стандартные заводские пароли, а они известны хакерам и цифровым злоумышленникам.
Отложить его на один день и только потом использовать
Нет. Защитить устройство это точно не поможет.
Внутри «цифры»: знаете ли вы, как вести себя в Сети? (5/0)
В онлайн переходят все больше новостных изданий. Какие медиаканалы они могут использовать?
Внутри «цифры»: знаете ли вы, как вести себя в Сети? (6/0)
Знаете ли вы, что такое агрегаторы новостей?
Специальные новостные издания, выпускающие новости об информационных технологиях
Не верно. Новостные агрегаторы могут использовать материал этих изданий.
Интернет-ресурсы или мобильные приложения, формирующие новости с разных сайтов в единую новостную ленту
Все верно. В подобных ресурсах обычно можно задавать специальные критерии, чтобы находить только интересующие вас новости.
Клиентские приложения, автоматически собирающие информацию с сайтов в формате RSS или Atom, например, заголовки новостей
Упс, ошибка. Хотя такие приложения называют похоже – RSS-агрегаторами.
Альтернативное название интернет-блогов
Нет, такое название для интернет-блогов не используют.
Внутри «цифры»: знаете ли вы, как вести себя в Сети? (7/0)
Вы купили фитнес-браслет и подключили его к своему смартфону. По какому протоколу связи смартфон и трекер обмениваются информацией о количестве пройденных вами за день шагов?
Wi-Fi
Нет, Wi-Fi – беспроводной протокол, с помощью которого можно передавать данные онлайн.
Bluetooth
Вы правы. Смартфон и фитнес-браслет обмениваются данными по протоколу Bluetooth.
LAN
На самом деле, LAN – это не название протокола, это аббревиатура локальной сети (Local Area Network), например, офисной.
FTP
Нет, FTP – старейший протокол для обмена файлами в Сети. Сейчас его аналогом является протокол HTTP, на базе которого работают все сайты.
Внутри «цифры»: знаете ли вы, как вести себя в Сети? (8/0)
Как думаете, а что за донаты есть в социальных сетях?
Сотрудники социальных сетей, работающие в технической поддержке
Нет. Сотрудников техподдержки донатами не называют.
Фотографии, загруженные в высоком разрешении
Не угадали.
Денежные пожертвования производителям контента
Все верно. Донатами называют денежные пожертвования, которые пользователи могут отправлять производителям контента, например, видеоблогерам.
Валюта в социальных сетях
Вы ошиблись. Виртуальные деньги можно потратить на функции социальной сети, а донаты отправляют напрямую автору контента.
Внутри «цифры»: знаете ли вы, как вести себя в Сети? (9/0)
В каком случае вам может понадобиться CVV2/CVC2-код, который находится на обратной стороне банковской карты?
Фото Sean MacEntee © flickr.com
Оплата покупки на кассе магазина
Для того, чтобы подтвердить оплату покупки на кассе офлайн-магазина, вам потребуется только PIN-код.
Оплата покупки в интернет-магазине
Вы правы. У вас и запросят CVV2/CVC2-код, созданный для увеличения безопасности при интернет-покупках.
Перевод денег через SMS-банк
Нет. Для перевода денег в этом случае вам понадобится код подтверждения от банка, который придет в SMS.
Обращение в службу поддержки банка
Если у вас просят подтверждающий код с карты, то, вероятно, с вами разговаривает мошенник. Сотрудники банка такую информацию не запрашивают.
Внутри «цифры»: знаете ли вы, как вести себя в Сети? (10/0)
В какой ситуации необходимо использовать мобильную передачу данных, а не публичную Wi-Fi-сеть?
Загрузка обновления для приложения
В данном случае использование публичной Wi-Fi-сети безопасно.
Просмотр длинного видеоролика
Для этого вполне оправдано использование публичной Wi-Fi-сети – так вы сможете сэкономить на мобильном интернете.
Вход в интернет-банк
Правильно. Публичные Wi-Fi-сети могут передавать данные в незашифрованном виде – так злоумышленникам будет легче перехватить конфиденциальную информацию, например, пароли.
Просмотр ленты фотографий в соцсети
Если вы не вводите пароль для входа в социальную сеть, то можете использовать публичную Wi-Fi-сеть.
Хакер
Ничего себе! Вы в Сети прямо как рыба в воде. Никаким интернет-мошенникам вас не обмануть, а друзья и родственники могут рассчитывать на вас, если понадобится помощь с гаджетами. А если вы хотите испытать себя и узнать еще больше, то примите участие в ежегодной всероссийской акции «Цифровой диктант», проводимой при поддержке РАЭК.
Уверенный пользователь
Неплохо! Ваш уровень цифровой грамотности может и далек от совершенства, но базовые знания, без которых в современном мире не прожить, у вас есть. Продолжайте изучать новое и попробуйте свои силы, приняв участие в ежегодной всероссийской акции «Цифровой диктант», проводимой при поддержке РАЭК.
Чайник
Упс! Похоже, электронные технологии, гаджеты и интернет для вас – темный лес. Никогда не поздно это исправить и повысить свой уровень цифровой грамотности, приняв участие в ежегодной всероссийской акции «Цифровой диктант», проводимой при поддержке РАЭК
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