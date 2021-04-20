РИАМО - 20 апр. Глава госкорпорации «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску уже в 2025 году, передает kp.ru.

Это научно-энергетический модуль, который изначально планировалось запустить на Международную космическую станцию (МКС).

«Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту», — заявил Рогозин.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что через три года обеспечит космическую связь и широкополосный доступ (ШПД) в интернет по всей стране.

Как стать космонавтом>>