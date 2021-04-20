РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. Заместитель главы администрации городского округа Люберцы Залимхан Гаджиев 21 апреля ответит на вопросы жителей по организации и проведению общеобластного субботника. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уважаемые люберчане! 21 апреля проведу встречу с жителями городского округа в режиме онлайн. Обсудим организацию и проведение общеобластного субботника в Люберцах и ряд других тем. Начало встречи в 18:30», - сказал Гаджиев.

Свои вопросы можно направить заранее на адрес электронной почты: admluberblag@yandex.ru и озвучить по телефону: 8(495)503-35-83.

Ссылку на Zoom-конференцию можно найти на официальном сайте: люберцы.рф, кликнув на тематический баннер или пройти по ссылке Zoom-конференции. Идентификатор конференции: 859 8985 8534. Код доступа: 1234.