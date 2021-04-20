РИАМО - 20 апр. Более 20 тыс. жителей подмосковного Одинцово будут обеспечены чистой водой досрочно в мае этого года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в связи с большим количеством обращений жителей, ускорить темпы реконструкции объекта и ввести его в эксплуатацию раньше срока.

Чистая вода появится у жителей благодаря реконструкции водозаборного узла (ВЗУ) №1. Изначально дата ввода ВЗУ была запланирована на конец этого года. Но объект сдадут досрочно – в мае.

Сейчас стадия готовности объекта составляет 87%. 25 апреля состоится пробный пуск воды. Производительность водозаборного узла после реконструкции составит 6,5 тыс. куб. м в сутки.

Реконструкция ВЗУ №1 в городском округе Одинцово осуществляется в рамках государственной программы Московской области, а также президентского проекта «Жилье и городская среда». Всего в рамках программы губернатора «Чистая вода» за 7 лет чистая вода пришла в дома более 2 млн жителей Подмосковья.