РИАМО - 20 апр. За прошлый год число ДТП, произошедших по вине пьяных таксистов, выросло на 15%, а количество жертв в таких происшествиях — в 2,5 раза, пишет во вторник газета «Известия».

По данным министерства внутренних дел РФ, рост числа автоаварий с такси зафиксирован в каждом четвертом регионе.

Представители отрасли считают, что причинами роста числа таких аварий с участием водителей такси может быть отсутствие должного контроля как со стороны агрегаторов, так и со стороны таксопарков.

Всего, по данным МВД, в прошлом году в России произошло 3574 автоаварии с участием такси, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. При этом таксисты были виновны почти в 63% таких ДТП.

Сейчас контроль за состоянием водителя возможен только во время медицинского осмотра.

«Перед рейсом в качестве меры контроля у нас регламентирован только медицинский осмотр. По закону водители такси должны проходить его два раза — перед рейсом и после. Но сейчас в большинстве случаев они его вообще не проходят, даже притом, что за это предполагаются колоссальные штрафы. Есть еще и те, кто незаконно дает в аренду машину под такси», - рассказал председатель Ассоциации перевозчиков легковым такси Пушкинского городского округа Подмосковья Александр Голубев.

В пресс-службе сервиса «Ситимобил» также заявили о необходимости модернизации существующего процесса проведения медосмотров. Так, представители отрасли считают необходимым использование дистанционного медосмотра, чтобы обеспечить четкий и прозрачный контроль выхода на линию каждого водителя.

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