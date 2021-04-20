РИАМО - 20 апр. В Подмосковье проведут мониторинг безопасности детских площадок во дворах жилых домов, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
По ее словам, в первом квартале 2021 года в Подмосковье зафиксировали 90 случаев ДТП, где пострадали дети. Четверо погибли, еще 86 получили травмы.
«Из 86 травмированных детей 33 – это дети-пешеходы. <...> 18 детей были травмированы на пешеходном переходе, трое детей во дворах», – отметила Мишонова.
Она добавила, что детские площадки должны быть огорожены по ГОСТам. Кроме того, выходы с площадок должны быть видны для водителей. С двух сторон от выходов не должно быть парковок для машин.
«В частности, в Клину как раз проходит анализ ситуации во дворах. Все дворы будут оцифрованы на предмет детской безопасности», – сказала детский омбудсмен.
Она добавила, что данные мониторинга будут поступать в центр управления регионом.
Свыше 660 нарушений устранили на детских площадках в Подмосковье>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии