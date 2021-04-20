РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. Сотрудники «Люберецкой теплосети» во время донорской акции сдали более 11 л крови, сообщает пресс-служба администрации округа.

В преддверии Национального дня донора, который отмечается 20 апреля, ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» провела донорскую акцию на предприятии АО «Люберецкая теплосеть». Она собрала свыше 25 человек, сдавших свою кровь, – это более 11 л.

Проведение акции призвано популяризировать донорство крови как составляющую здорового образа жизни, а также распространить идеи ответственного донорства.

Любой желающий при отсутствии противопоказаний может сдать цельную кровь. Более подробную информацию можно узнать на станции переливания крови Люберецкой областной больницы, расположенной по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №64, или по телефону: 8(495)503-72-27.