РИАМО - 20 апр. Московские рабочие приступили к демонтажу Старо-Рублевского путепровода, движение там перекрыли в феврале нынешнего года, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

«Мы приступили к демонтажу Старо-Рублевского путепровода. <...> По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, были внесены изменения в схему реконструкции Старо-Рублевского путепровода, новое сооружение будет построено в прежней полосе отвода», — сказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

С февраля текущего года движение по Старо-Рублевскому путепроводу было перекрыто. Там возведут две параллельных эстакады, которые пройдут через железнодорожные пути.

Одна из них обеспечит съезд с Кутузовского проспекта, вторая - на Северный Дублер Кутузовского проспекта в сторону области.

Ориентировочный срок открытия движения по путепроводу – III квартал 2022.

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