РИАМО - 20 апр. Выставка археологических находок 2020 года открылась в Московском зоопарке, мероприятие приурочено ко Дню культурного и исторического наследия столицы, сообщает пресс-служба городского зоосада.
Выставка находится в Музее истории зоопарка. Эту коллекцию после реставрационных работ зоопарку передал департамент культурного наследия Москвы.
В прошлом году на территории столичного зоосада прошли археологические изыскания во время обновления и строительных работ. Коллекция находок, обнаруженных на территории столичного зоопарка, представляет большой научный интерес.
Все находки отреставрированы и их можно увидеть на выставке. Среди экспонатов - помадные банки, самоварный ключ, ложка, детская фаянсовая чашка с изображением лисиц, монеты и пуговицы, стеклянные пузырьки и другие предметы.
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