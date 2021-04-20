РИАМО - 20 апр. Выставка археологических находок 2020 года открылась в Московском зоопарке, мероприятие приурочено ко Дню культурного и исторического наследия столицы, сообщает пресс-служба городского зоосада.

Выставка находится в Музее истории зоопарка. Эту коллекцию после реставрационных работ зоопарку передал департамент культурного наследия Москвы.

«Коллекция находок, обнаруженных на территории Московского зоопарка, представляет большой научный интерес. Археологи уже отреставрировали эти артефакты, и теперь на выставке Московского зоопарка их смогут увидеть жители столицы. Отмечу, что археологические наблюдения в Московском зоопарке продолжаются и в этом году, мы ждем новых артефактов», — рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В прошлом году на территории столичного зоосада прошли археологические изыскания во время обновления и строительных работ. Коллекция находок, обнаруженных на территории столичного зоопарка, представляет большой научный интерес.

Все находки отреставрированы и их можно увидеть на выставке. Среди экспонатов - помадные банки, самоварный ключ, ложка, детская фаянсовая чашка с изображением лисиц, монеты и пуговицы, стеклянные пузырьки и другие предметы.