РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. С 1 марта на территории городского округа Люберцы привели в порядок более 60 канализационных колодцев, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы ресурсоснабжающей компанией АО «Люберецкий Водоканал» ведутся ремонтные работы по асфальтировке колодцев на проезжей части и на придомовой территории. С 1 марта по 18 апреля было отремонтировано 63 колодца», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что ремонт и асфальтирование канализационных колодцев должны проводиться в течение суток. Данный вопрос находится на особом контроле.