РИАМО - 20 апр. За последние сутки в Подмосковье выявили 562 случая Covid-19, общее число случаев инфекции в регионе составляет 243 793, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

Всего за пандемию скончались 5687 человек, из них за сутки – 16 человек. Выздоровели и выписались 200 759 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса. Все интересующие вопросы можно задать по единому номеру «122».

На данный момент прививка – это единственный надежный способ защиты от коронавирусной инфекции и ее осложнений. Вакцинация проводится бесплатно.

Ранее более 700 тыс. жителей Подмосковья привились от коронавируса, свыше 40% из них составили люди старше 60 лет.

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