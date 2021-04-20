РИАМО - 20 апр. За последние сутки подмосковные медики вылечили 620 коронавирусных больных, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За все время в области выздоровели 200 759 человек. Также за сутки в Подмосковье выявили 562 новых случая заражения, за все время пандемии – 243 793 инфицированных.

За сутки умерло 16 Covid-пациента, с начала пандемии – 5687 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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